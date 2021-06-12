Зеленський привітав королеву Британії з офіційним днем народження

Президент України Володимир Зеленський висловив привітання з нагоди офіційного дня народження королеви Великої Британії.

Відповідний допис глава Української держави розмістив у Твіттері, передає Укрінформ.

"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, миру, гармонії й процвітання. Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Зеленський.

За традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, та у другу суботу червня.