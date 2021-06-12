У Ватикані провели першу трансплантацію серця від донора з COVID-19

У педіатричній лікарні Ватикану «Bambino Gesù» ("Дитятка Ісуса") успішно відбулася унікальна операція: пересадка серця від донора, ураженого коронавірусною хворобою SARS-CoV-2, підліткові з негативним тестом на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на VaticanNews.

"П’ятнадцятирічний підліток, уражений розширеною кардіоміопатією, недугою серця, що виявляється у неспроможності серця перекачувати кров організмом, отримав нове серце від донора, ураженого коронавірусом SARS-CoV-2, після чого отримував лікування за допомогою моноклональних антитіл, щоби запобігти розвиткові COVID-19. Згідно з подальшими аналізами юнак виявився захищеним від зараження завдяки наявності в крові достатньої кількості спеціальних антитіл. Йдеться про першу таку операцію у світі, якщо йдеться про педіатричну сферу", - сказано в повідомленні.

Як зазначив професор Антоніо Амодео, представник лікарні, у педіатрії знайти відповідне серце для пересадки ще важче, ніж для дорослих. "Протягом останнього року через пандемію та обмеження, введені для боротьби з нею, ці труднощі ще більше ускладнилися. Знайти серце, придатне для пересадки - це часто унікальний випадок, а не просто рідкісний. Тому ми робили все для того, щоби юнак зміг отримати орган, який чекав», - зауважив він.

Розширена кардіоміопатія є рідкісним захворюванням у дитячому віці. Пацієнт очікував на трансплантацію від вересня 2020 року. Коли на початку травня знайшовся відповідний орган, який походив від донора, позитивного на SARS-CoV-2, було проведено ряд досліджень щодо ризиків зараження, які показали низький рівень такої загрози, завдяки чому вдалося отримати дозвіл на операцію від Національного Центру Трансплантології. А Італійське агентство контролю за ліками дало "зелене світло" застосуванню терапії моноклональними антитілами, яка перед цим використовувалася лише для пацієнтів, уже хворих на COVID-19, а не як превентивний захід.

Загалом щороку в відділенні кардіохірургії, кардіології та пересадки серця й легень ватиканської педіатричної лікарні проводять близько 2000 операцій різного характеру. Упродовж 4 -19 травня в лікарні «Bambino Gesù» було проведено ще 5 пересадок серця.

Як повідомляв Укрінформ, у травні у Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку від посмертного донора.

Фото: www.vaticannews.va