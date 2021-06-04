Живі донори: у Болгарії - скандал навколо пересадки органів

Міністерство охорони здоров'я Болгарії повідомило, що за часів роботи колишнього уряду Бойко Борисова державна лікарня здійснювала трансплантацію органів живих донорів, які перебували в скрутному фінансовому становищі, заможним особам.

Відтак у відомства "є всі підстави вважати, що вони не є родичами, як того вимагає закон", повідомляє Укрінформ з посиланням на Euractiv.

Як зазначається, зокрема, високопоставлений урядовий чиновник отримав таким чином трансплантацію печінки та зумів перейти в початок списку очікування.

За останні два роки в державній лікарні було проведено 14 операцій із пересадки нирки від живих донорів. У документах вказано, що всі донори нирок - бідні "племінники" з України та Молдови, а одержувачі - багаті "дядечки" з таких країн, як Ізраїль, Японія та Оман, заявив глава МОЗ Болгарії Стойчо Кацаров.

Також було встановлено, що багато хто з заможних "дядечків", які отримали нирки, використовували фальшиві посвідчення особи.

«Хоча підозри щодо порушення правил трансплантації в країні існують вже давно, це вперше, коли така практика була підтверджена урядом», - пише видання.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії побоюється, що це викриття отримає сильний міжнародний резонанс.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти трьох фізичних та понад 60 юридичних осіб у Болгарії, причетних до масштабної корупції в ЄС.