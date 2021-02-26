У комітеті Ради кажуть, що на трансплантацію органів чекають близько 5000 українців

Близько 5000 українців чекають на трансплантацію органів, у тому числі в Запорізькій області у черзі очікування - 200 людей.

Про це під час наради з актуальних питань розвитку трансплантології в Запорізькій області сказала народний депутат України, заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Для пацієнтів операції з пересадки з донорських органів безоплатні, усе відбувається за державний кошт у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я. В ньому наразі беруть участь майже 40 закладів. На цей рік в бюджеті країни на трансплантацію передбачено 502 мільйони гривень.

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“На операцію чекає близько 5000 людей. Ця цифра була такою ж і в минулому році. Ми перестали відправляти пацієнтів за кордон, бо наших пацієнтів там не лікують. 22 грудня 2019 року були внесені зміни до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині. Крім того, законодавчо визначено порядок самої процедури трансплантації та що може вважатись умисним її порушенням. З цього часу в Україні було зроблено 13 операцій з пересадки серця, а за весь час незалежності України - 8”, - розповіла Дмитрієва.

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Також вона відзначила, що у Запоріжжі високий рівень розвитку трансплантології, і висловила сподівання, що регіон стане взірцем для інших регіонів країни.

За словами генерального директора Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василя Стрілка, сьогодні держава витрачає більше 2 млрд гривень на трансплантологічне оперування українців за кордоном. Якби в Україні була розвинена трансплантаційна мережа і не було б дефіциту донорських органів, то ці кошти можна було б витратити більш раціонально. Наразі Україна знаходиться на останньому місці в Європі за рівнем розвитку посмертного донорства.

Що стосується Запоріжжя, то, за словами академіка Олександра Никоненка, в 2020 році в регіоні зробили 4 операції з пересадки органів, а у 2021 році - вже три: дві операції з трансплантації нирки та одна - печінки.

“У черзі очікування близько 200 людей - вони чекають на нирку, сердце чекають 4 людини. Якщо нирки чекати можуть довго, бо є гемодіаліз, то серце - максимальний термін - півроку”, - сказав академік.

Він також порушив питання створення в регіонах, де здійснюють трансплантацію, мобільних бригад для діагностування смерті мозку, збільшення ставки штатним трансплантат-координаторам. Окрему увагу, на думку Никоненка, варто приділити підготовці лікарів-нефрологів та сімейних лікарів, які б лікували хворих після трансплантації.

В Україні діє тариф на операції з трансплантації, затверджений Кабміном. Гроші з бюджету отримують лікарні за кожне пересадження органу. Наприклад, за пересадку нирки - 397 884 гривень (за кордоном вартість такої операції - 1 млн 879 тисяч гривень), печінки - 929 125 гривень (за кордоном - 3 млн 335 тисяч 021), серця - 609 366 гривень (за кордоном така операція коштує 2 млн 569 тисяч гривень).

Потенційним донором вважають людину, мозок якої помер. Діагностику смерті мозку консиліум лікарів виконує за допомогою спеціального обладнання (газоаналізатор - обладнання, яке дозволяє провести діагностування людини, що перебуває в комі). Такі газоаналізатори сьогодні є далеко не в кожній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели п’ять операцій з пересадки органів - трансплантацію серця, печінки та нирок. Завдяки органам 45-річної львів’янки лікарі врятували чотири життя.