У США провели трансплантацію обличчя та рук після моторошної аварії

Лікарі клініки NYU Langone Health в Нью-Йорку оголосили про успішну операцію з одночасної пересадки обох рук і обличчя.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У липні 2018 року Дімео, якому тоді було 20 років, заснув за кермом свого автомобіля на трасі у Нью-Джерсі. Він не впорався з керуванням, і машина перекинулась та спалахнула.

Перехожий витягнув його з машини до того, як вона вибухнула, але Дімео все-таки отримав опіки майже 80% тіла.

Пошкодження були надто серйозними, що, хоча Дімео й вижив, він залишився без повік, вух та більшої частини пальців. У нього також були сильні рубці на обличчі та шиї, які обмежували рухи. Шрами частково закрили йому очі.

Дімео госпіталізували в опікове відділення лікарні в Нью-Джерсі, більше двох місяців провів в медичній комі.

Дімео ампутували обидві руки до середини передпліччя, а потім з'єднали його власні і донорські сухожилля, нерви і судини тонкими швами. Йому також пересадили все обличчя, включаючи лоб, брови, ніс, повіки, губи, вуха і лицьові кістки.

Читайте також: У Франції вперше у світі провели трансплантацію обох рук і плечей

У середу лікарі медцентру Нью-Йоркського університету повідомили, що після 23 виснажливих годин операції, 22-річний Дімео повертається до життя, отримавши першу в світі успішну трансплантацію обличчя та рук.

"Це найбільш мотивований пацієнт, якого я будь-коли зустрічав", - сказав доктор Едуардо Родрігес, керівник групи, яка здійснила безпрецедентну операцію, на брифінгу в середу.

Хоча операція сталася в серпні минулого року, лікарі Дімео чекали, перш ніж називати операцію успішною.

"Було успішно проведено понад сотню трансплантацій в області рук і близько 50 трансплантацій на обличчі", - сказав Родрігес.

фото: Mark Lennihan / AP / Scanpix / LETA