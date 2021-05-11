У Києві вперше трансплантували нирку від посмертного донора

Наприкінці минулого тижня у Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше трансплантували нирку від посмертного донора.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

“Її отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю втратили свою функцію у 2016 році. Відтоді чоловік перебував на гемодіалізі, який тричі на тиждень проходив у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Два місяці тому пацієнт став на "лист очікування" нового органу”, - написав Поворозник.

За його словами, донором для реципієнта став 57-річний чоловік, який потрапив до Київської обласної лікарні з діагнозом "гострий геморагічний інсульт".

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“На жаль, усі спроби його врятувати були марними. Консиліум лікарів діагностував у пацієнта смерть мозку, а дружина дала згоду на донорство. Операція розпочалася пізно увечері 6 травня і тривала три години. Донорська нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Після такої складної операції важко давати прогнози, бо на пацієнта ще чекає тривалий процес відновлення. Проте сьогодні можна стверджувати - стан пацієнта стабільний”, - зауважив Поворозник.

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Як повідомляє Офіційний портал Києва, Київський центр нефрології та діалізу торік увійшов до пілотного проєкту МОЗ із трансплантації. Першу таку операцію у центрі виконали на початку квітня. Наразі трансплантовані уже три нирки від родинного донора та одна від посмертного.

У "листі очікування" центру перебувають більш як 100 пацієнтів. Це ті, хто уже висловили готовність до трансплантації.

Загалом же замісну ниркову терапію методом гемодіалізу у центрі проходять 896 пацієнтів. Більшості з них показана трансплантація. Також спеціалісти Київського міського центру нефрології та діалізу опікуються 228 пацієнтами, які живуть трансплантованими в Україні та за кордоном із донорськими органами.