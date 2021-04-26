У Львові вперше провели трансплантацію нирки дитині

В Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки 13-тирічній дитині. Донором став її батько.

Як передає Укрінформ, про це спеціалізований дитячий центр повідомив у Фейсбуці.

«Реципієнтом стала наша 13-річна пацієнтка, яка хворіла на вроджену ваду розвитку нирок та перебувала на діалізі. Донором для неї став її батько. На сьогодні стан дитини та її тата стабільний, вони перебувають під цілодобовим спостереженням команди лікарів нашого центру», - йдеться у повідомленні.

Операцію провели минулого тижня, спільно з лікарями Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. До цього здебільшого такі оперативні втручання виконувались за кордоном, що потребувало збору неймовірних сум коштів батьками та благодійниками.

«Відтепер наш центр на постійній основі буде проводити такі оперативні втручання, задля допомоги нашим маленьким пацієнтам», - додали в медзакладі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 квітня з початку року в Україні проведено 48 операцій з трансплантації органів: 37 трансплантацій нирки, 7 – печінки, 4 – серця в 13 центрах. До кінця року проведуть іще не менше 250.

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У 2020 році в Україні було здійснено 118 трансплантацій. МОЗ України планує за три роки відмовитися від закордонних операцій із трансплантації органів.