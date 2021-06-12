ЄС і США заявили про гуманітарну катастрофу в ефіопському регіоні Тиграй

Європейський Союз та США назвали катастрофою ситуацію, що складається в регіоні Тиграй, Ефіопія, де під загрозою голоду і загибелі опинилися близько 400 тисяч людей, та скоординували заходи з вирішення цієї гуманітарної кризи.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Європейської комісії та USAID, яка оприлюднена за підсумками віртуальної зустрічі керівників цих організацій на сайті Європейської комісії.

«Конфлікт в ефіопському регіоні Тиграй триває сім місяців, продовжуються звірства та кричущі порушення прав людини, розпочалася повномасштабна гуманітарна криза… 400 000 безневинних людей опинилися на межі голоду та втрати життя, що вимагає негайного рішення. Ми добре пам’ятаємо голод 1980 року в Ефіопії, який призвів до приблизно одного мільйона смертей, багато з яких були спричинені блокуванням доставки гуманітарної допомоги», - йдеться у документі.

Як зазначається, з 6 мільйонів населення регіону Тиграй принаймні 5,2 мільйона постали перед голодом та потребують негайної продовольчої допомоги. В цих умовах, коли більше 90% населення потребують екстреної гуманітарної допомоги, необхідно припинити насильство та забезпечити гуманітарний доступ до усього регіону Тиграй. Поки що гуманітарні організації постають перед перешкодами у доставці гуманітарної допомоги, особливо в найбільш вражені кризою аграрні регіони Тиграю. Навмисні та постійні перешкоди, що створюються військовими та воєнізованими формуваннями, а також регулярне розкрадання гуманітарної допомоги, спричиняють загрозу масового голоду для населення усього регіону.

«Використання голодування населення як зброї у війні піддає ризику життя мільйонів людей. У резолюції 2417 (2018), Рада Безпеки рішуче засудила використання голоду цивільних людей як військовий засіб та закликала до дій проти тих, хто несе за це відповідальність», - наголошується в заяві.

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Документ констатує, що широкомасштабні людські страждання у цьому регіоні можна було упередити. Натомість проти цивільного населення застосовується систематичне насильство, включаючи сексуальне насильство, несудові та етнічні вбивства. При цьому руйнується, в першу чергу, важливе для життя людей майно та блокується їх доступ до медичної допомоги. Такий спосіб ведення бойових дій є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права, що потребує незалежного розслідування.

Єврокомісія та USAID закликали всі сторони збройного конфлікту, а також усе міжнародне співтовариство діяти невідкладно та рішуче, щоб упередити масштабний голод у регіоні Тиграй, що може дестабілізувати весь ширший регіон Африканського Рогу.

Вони також закликали владні структури Ефіопії та Еритреї негайно вивести з Ефіопії еритрейські війська, встановити негайне припинення вогню та дозволити доставку гуманітарних вантажів ураженому конфліктом цивільному населенню.

Свій підпис під спільною заявою поставили керівник USAID Саманта Пауер, високий представник ЄС/віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич та єврокомісар з міжнародного партнерства Ютта Урпілайнен.

Як повідомлялося, 10 червня керівник відділу з гуманітарних питань ООН Марк Лоукок заявив, що на півночі Ефіопії, у регіоні Тиграй, розпочався голод, а продовольча ситуація у регіоні досягла рівня катастрофи.

В Ефіопії триває збройний конфлікт між центральним урядом країни та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ), який спалахнув у листопаді минулого року та призвів до численних людських жертв.