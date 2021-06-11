На саміті G7 у поліцейського виявили коронавірус

У офіцера британської поліції, який працює на саміті G7, виявився позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У поліції уточнили, що офіцер здав тест на COVID-19 вранці 11 червня. Результат виявився позитивним, тому поліцейського та його колег, які з ним нещодавно контактували, відправили на самоізоляцію.

Наразі інфікований офіцер перебуває на судні, яке орендували для розміщення правоохоронців, які працюють на саміті G7.

Загалом понад 5 000 офіцерів поліції та 1 500 військових допомагають забезпечувати безпеку на саміті лідерів країн G7 у Великій Британії.

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Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 11 червня, в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі розпочався перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.