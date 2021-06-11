Макрон зустрівся з Байденом

Президент Франції Еммануель Макрон упевнений в успішному співробітництві світових держав, включаючи США за президента Джо Байдена.

Про це французький лідер заявив під час першої зустрічі із Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії, передає Укрінформ.

«Нині ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Нині час до дій. Я упевнений – ми зробимо», - написав Макрон у Твіттері на фоні відео свого спілкування з Байденом.

Now that we are together, united, determined to make a difference, it's time to deliver. I'm sure we will, @JoeBiden! pic.twitter.com/VmkvCV1yG5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 11, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня у Британії стартував триденний саміт G7 під головуванням Сполученого Королівства.

Фото: EPA