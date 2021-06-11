Макрон зустрівся з Байденом

Макрон зустрівся з Байденом

Відео
Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон упевнений в успішному співробітництві світових держав, включаючи США за президента Джо Байдена.

Про це французький лідер заявив під час першої зустрічі із Байденом на полях саміту Групи семи (G7), який розпочався 11 червня у Британії, передає Укрінформ.

«Нині ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Нині час до дій. Я упевнений – ми зробимо», - написав Макрон у Твіттері на фоні відео свого спілкування з Байденом.

Читайте також: Байден - репортерам на фотосесії перед самітом G7: Усі в воду!

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня у Британії стартував триденний саміт G7 під головуванням Сполученого Королівства.

Фото: EPA

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-