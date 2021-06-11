Східну Європу в Радбезі ООН представлятиме Албанія

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю обрала п'ять непостійних членів Ради Безпеки на 2022-2023 роки, Східну Європу представлятиме Албанія.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Від африканських держав членами РБ стали Габон і Гана (нині ці місця займають Нігер і Туніс), від Азійсько-Тихоокеанської групи – Об’єднані Арабські Емірати (замість В'єтнаму), від Латинської Америки і Карибського басейну – Бразилія (замість Сент-Вінсенту і Гренадін), від групи країн Східної Європи, до якої належить Україна, – Албанія (замість Естонії).

"Албанію вперше обрано до складу РБ ООН, але ми переконані, що ця держава зробить важливий внесок у діяльність Радбезу у 2022-2023 роках, - сказав у коментарі Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. - Її минулорічне головування в ОБСЄ підтвердило, що Албанія займає конструктивний та прагматичний підхід у питаннях, пов’язаних із підтриманням миру і безпеки".

За словами Кислиці, не стільки важливим є розмір чи вплив держави на міжнародній арені, скільки її відданість Статуту ООН. "Подивіться на Естонію, країну із населенням менш як 1,5 мільйона осіб, яка показала себе в РБ ООН як потужний лідер та захисник принципів і цілей Статуту, бо сила переконань втілюється в силу позиції", - додав він.

Постпред висловив переконання, що обрання Албанії до РБ ООН "посилить нашу співпрацю". Торік Україна відкрила посольство в Албанії, нагадав він, "тому ми вестимемо діалог як у Тірані, так і Києві та Нью-Йорку".

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Як відомо, до складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн-членів — 5 постійних і 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п’ять щороку). Країни Східної Європи в Радбезі представляє лише один непостійний член. Росія є постійним членом. П’ять "великих" країн - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція — мають "право вето", тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Радбезу, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов’язаних з її агресією проти України. Україна неодноразово виступала із пропозицією обмежити "право вето" в РБ.