ООН заявила про голод на півночі Ефіопії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
"Зараз там голод. Йде до того, що буде набагато гірше", - сказав чиновник.
Згідно з даними ООН, 350 тис. людей в Ефіопії проживають в умовах "серйозної кризи" в ураженому війною регіоні країни Тиграй, а також сусідніх регіонах Амхара та Афар.
Зазначається, що продовольча ситуація у регіоні досягла рівня "катастрофи", що означає поширення голоду та смертей, які вражають групи людей та розповсюджуються на великих територіях.
Як повідомлялося, в Ефіопії триває збройний конфлікт між центральним урядом країни та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ), який спалахнув у листопаді минулого року та призвів до численних людських жертв.
Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи та почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи. Конфлікт може вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.
Фото: Evan Frost | MPR News