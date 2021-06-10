ООН заявила про голод на півночі Ефіопії

Керівник відділу з гуманітарних питань ООН Марк Лоукок заявив, що на півночі Ефіопії, у регіоні Тиграй, розпочався голод.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Зараз там голод. Йде до того, що буде набагато гірше", - сказав чиновник.

Згідно з даними ООН, 350 тис. людей в Ефіопії проживають в умовах "серйозної кризи" в ураженому війною регіоні країни Тиграй, а також сусідніх регіонах Амхара та Афар.

Читайте також: ЄС закликає уряд Ефіопії вивести війська з бунтівного регіону

Зазначається, що продовольча ситуація у регіоні досягла рівня "катастрофи", що означає поширення голоду та смертей, які вражають групи людей та розповсюджуються на великих територіях.

Як повідомлялося, в Ефіопії триває збройний конфлікт між центральним урядом країни та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ), який спалахнув у листопаді минулого року та призвів до численних людських жертв.

Читайте також: Євросоюз не зміг розгорнути місію спостереження за виборами в Ефіопії

Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи та почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи. Конфлікт може вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.

Фото: Evan Frost | MPR News