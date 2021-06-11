Українські вертолітники 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго здійснюють повернення людей після екстреної евакуації, спричиненої надзвичайною ситуацією через виверження вулкана Ньїрангонго в місто Гома.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Упродовж 19 днів екіпажі чотирьох вертольотів перевозили місцеве населення, персонал Місії ООН, військових. Щоденно вдавалося евакуювати близько 200 людей у безпечні місця.

З моменту виверження вулкана екіпажі перевезли 1 тис. 420 осіб, понад 33 тонни вантажу. Наліт у небі Африки за період надзвичайної ситуації склав близько 300 годин.

У Конго українські миротворці повертають людей додому після виверження вулкана / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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Як повідомляв Укрінформ, 22 травня у Конго внаслідок виверження вулкана Ньїрагонго загинули близько 30 осіб, зруйновані помешкання майже 20 тисяч осіб.

29 травня неподалік від міста Гома розпочалося виверження вже другого вулкана - Мурара.