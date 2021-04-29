Українські миротворці у Конго евакуювали травмованих в аварії військових

Миротворці українського національного контингенту Місії ООН у Конго евакуювали шістьох травмованих у дорожньо-транспортній пригоді військовослужбовців з Малаві.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив помічник командира загону зв'язків зі ЗМІ, старший лейтенант Юрій Кульпа.

“Відповідно до розпорядження командування Місії ООН у ДР Конго, з режиму чергування STAND-BY був піднятий гелікоптер українського національного контингенту для перевезення медичного персоналу та аеромедичної евакуації потерпілих у ДТП миротворців з Малаві”, - йдеться в повідомленні.

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Кульпа зауважив, що вертолітники за лічені хвилини дісталися до населеного пункту Руінді, звідки евакуювали шістьох потерпілих на аеродром міста Гома. Невідкладну допомогу хворим під час польоту надавали лікарі Місії ООН, а з аеродрому карети швидкої допомоги відвезли потерпілих у військовий госпіталь.

Українські миротворці евакуювали шістьох травмованих у ДТП військових з Малаві / Фото: Юрій Кульпа

Загалом від початку чергової ротації українські вертолітники виконали 16 екстрених медичних евакуацій з метою порятунку поранених та важкохворих для надання їм невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН у Конго здійснили аеромедичну евакуацію своїх колег - армійців Збройних сил ДР Конго.