Українські миротворці в Конго врятували життя марокканського військового
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
«За розпорядженням Місії ООН з режиму постійної готовності stand-by екіпаж вертольоту Мі-8 зі складу українського національного контингенту в екстреному порядку здійснив переліт з населеного пункту Ніаміліма на аеродром міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час польоту військові медики вживали всі необхідні заходи для збереження життя тяжкохворого. По поверненню на аеродром Гома, карета швидкої допомоги уже чекала на український вертоліт, щоб доставити марокканського військового в госпіталь для надання кваліфікованої медичної допомоги.
У пресслужбі відзначили, що українські миротворці у ДР Конго не вперше виконують термінову медичну евакуацію людей, які потребують негайної госпіталізації. Це найшвидший та безпечний шлях транспортування поранених, травмованих та хворих до медичних установ.
Як повідомляв Укрінформ, ЗСУ беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій з 1992 року.
Фото Міноборони