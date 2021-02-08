Українські миротворці в Конго врятували життя марокканського військового

Українські миротворці в Конго спільно з військовими лікарями Місії ООН врятували життя марокканського миротворця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«За розпорядженням Місії ООН з режиму постійної готовності stand-by екіпаж вертольоту Мі-8 зі складу українського національного контингенту в екстреному порядку здійснив переліт з населеного пункту Ніаміліма на аеродром міста Гома, рятуючи життя тяжкохворого марокканського військового», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час польоту військові медики вживали всі необхідні заходи для збереження життя тяжкохворого. По поверненню на аеродром Гома, карета швидкої допомоги уже чекала на український вертоліт, щоб доставити марокканського військового в госпіталь для надання кваліфікованої медичної допомоги.

У пресслужбі відзначили, що українські миротворці у ДР Конго не вперше виконують термінову медичну евакуацію людей, які потребують негайної госпіталізації. Це найшвидший та безпечний шлях транспортування поранених, травмованих та хворих до медичних установ.

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Як повідомляв Укрінформ, ЗСУ беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій з 1992 року.

Фото Міноборони