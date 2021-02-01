Українці Італії відправили чергову гуманітарну допомогу в Україну
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Укрінформ
До України 31 січня відправився черговий вантаж гуманітарної допомоги від Оргкомітету Євромайдану Рим та Конгресу українців в Італії.
Про це відзвітував волонтер з Рима Юрій Янчишин на сторінці групи Оргкомітет Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Допомогу отримують, зокрема, БО «Бф Миротворці України» в Бердянську та Вишгороді; ГО «Львівська волонтерська КУХНЯ» м.Львів; Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Охтирка, Сумська обл.; ГО «Самбірський Автомайдан» м.Самбір; волонтери з м. Чортків.
Фото: Юрій Янчишин