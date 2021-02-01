Українці Італії відправили чергову гуманітарну допомогу в Україну

До України 31 січня відправився черговий вантаж гуманітарної допомоги від Оргкомітету Євромайдану Рим та Конгресу українців в Італії.

Про це відзвітував волонтер з Рима Юрій Янчишин на сторінці групи Оргкомітет Євромайдану Рим в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, у рамках щонедільної відправки гуманітарної допомоги до України було надіслано 30 одиниць вантажу. А саме: катетери, памперси та медикаменти, газові та електричні плити, мийки кухонні, каструлі, дитячий одяг і взуття, матраци, ковдри, кава, макарони тощо.

Допомогу отримують, зокрема, БО «Бф Миротворці України» в Бердянську та Вишгороді; ГО «Львівська волонтерська КУХНЯ» м.Львів; Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, м. Охтирка, Сумська обл.; ГО «Самбірський Автомайдан» м.Самбір; волонтери з м. Чортків.

Янчишин висловив подяку за співпрацю та допомогу всім, хто долучився д збору та доставки допомоги в Україну.

Фото: Юрій Янчишин