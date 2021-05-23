У Конго евакуюють людей через виверження вулкану

Виверження вулкану "Ньїрагонго" у Конго зумовило евакуацію населення міста Гома.

Як передає Укрінформ, про це пише Independent.

Уряд Демократичної Республіки Конго закликав мешканців Гоми евакуюватися після того, як вулкан "Ньїрагонго" почав виверження - вперше протягом майже двох десятиліть.

GOMA-Éruption Nyiragongo: la route GOMA-SAKE est bloquée par 1 embouteillage terrible sans précédent! Les véhicules,les motos, les piétons ne savent plus avancer! Plus 7h sans arriver à destination pour une distance de 20 km ! @rkitsita @pascal_mulegwa @StanysBujakera @BZahinda pic.twitter.com/P2cIcyMtHp — Promesse Matofali Yonama (@PrMatofali) May 23, 2021

Вулканічна лава вже покрила велику автомагістраль неподалік міста Гома, де проживають близько 2 мільйонів осіб.

Як повідомлялось, лава вже дісталася міжнародного аеропорту Гоми, розташованого в передмісті.

Вулкан Ньїрангого вважається одним із найбільш активних та небезпечних у світі. Востаннє він вивергався у 2002 році, коли загинуло 250 людей й 120 тис. залишилися без даху над головою.