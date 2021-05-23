У Конго евакуюють людей через виверження вулкану

У Конго евакуюють людей через виверження вулкану

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Укрінформ
Виверження вулкану "Ньїрагонго" у Конго зумовило евакуацію населення міста Гома.

Як передає Укрінформ, про це пише Independent.

Уряд Демократичної Республіки Конго закликав мешканців Гоми евакуюватися після того, як вулкан "Ньїрагонго" почав виверження - вперше протягом майже двох десятиліть.

Вулканічна лава вже покрила велику автомагістраль неподалік міста Гома, де проживають близько 2 мільйонів осіб.

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Як повідомлялось, лава вже дісталася міжнародного аеропорту Гоми, розташованого в передмісті.

Вулкан Ньїрангого вважається одним із найбільш активних та небезпечних у світі. Востаннє він вивергався у 2002 році, коли загинуло 250 людей й 120 тис. залишилися без даху над головою.

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