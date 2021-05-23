Виверження вулкана у Конго: лава підібралася до міжнародного аеропорту

Перше за 19 років виверження вулкану Ньїрагонго у Конго зумовило евакуацію населення міста Гома.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

Зазначається, що лава вже дісталася міжнародного аеропорту Гоми, розташованого в передмісті. Влада закликала місцевих мешканців покинути двомільйонне місто й понад три тисячі конголезців перетнули кордон із сусідньою Руандою. За даними місцевих ЗМІ, їх буде розміщено на нічліг у навчальних та релігійних установах.

Вулканолог Даріо Тедеско розповів Reuters, що на схилах гори відкриваються нові розломи, з яких лава витікає у напрямі міста.

“Тепер мішень - Гома. Ситуація подібна на 2002 рік. Думаю, що лава рухається до середмістя. Вона може зупинитися, а може текти далі, важко передбачити”, - сказав Тедеско.

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Нагадаємо: вулкан Ньїрангого вважається одним із найбільш активних та небезпечних у світі. Востаннє він вивергався у 2002 році, коли загинуло 250 людей й 120 тис. залишилися без даху над головою.