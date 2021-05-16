В Ісландії виставили на продаж діючий вулкан

В Ісландії родина, яка володіє землею, де наприкінці березня активізувався вулкан Фаградальсф'ядль, вирішила виставити на продаж ділянку з вулканом.

Про це інформує Bloomberg, передає Укрінформ.

Співвласниця земельної ділянки Анна Тордіс Гудмундсдоттир повідомила, що вже отримала дві пропозиції від потенційних покупців.

Фахівці прогнозують, що цей вулкан може залишатися активним протягом багатьох років. Після його активізації землевласники працювали з місцевою владою, щоб забезпечити доступ людей до нового популярного туристичного місця.

В Ісландії законодавство дозволяє землевласникам стягувати платню за вхід на приватну територію, навіть якщо на ній є визначні природні пам'ятки. Однак голова уряду країни Катрін Якобсдоттір повідомила, що хоч держава не планує купувати землю, але новим власникам не дозволять обмежувати доступ туристів до цього місця.

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