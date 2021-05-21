Друге виверження за 48 годин: на Сицилії прокинувся вулкан

На острові Сицилія в Італії вдруге за останні дві доби сталося виверження вулкану Етна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал VolcanoDiscovery.

Активізація вулкану була зафіксована в ніч проти п’ятниці близько 01:30 за місцевим часом і тривала до близько 5-ї години ранку.

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Фонтани лави досягали висоти близько 500 метрів, а їхня активність тривали до двох годин. Саме виверження з південно-західного кратера вулкану Етна було незначним.

Виверження вулкану Етна / Фото: Salvatore Allegra, Anadolu Ajansı

Зазначається, що в ніч проти 19 травня було зафіксовано виверження вулкану.

Як повідомляв Укрінформ, через виверження вулкана Ла-Суфрієр на Карибах відключили електрику і воду і евакуювали близько 16 тис. людей.