Друге виверження за 48 годин: на Сицилії прокинувся вулкан
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Укрінформ
На острові Сицилія в Італії вдруге за останні дві доби сталося виверження вулкану Етна.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал VolcanoDiscovery.
Активізація вулкану була зафіксована в ніч проти п’ятниці близько 01:30 за місцевим часом і тривала до близько 5-ї години ранку.
Фонтани лави досягали висоти близько 500 метрів, а їхня активність тривали до двох годин. Саме виверження з південно-західного кратера вулкану Етна було незначним.Виверження вулкану Етна / Фото: Salvatore Allegra, Anadolu Ajansı
Зазначається, що в ніч проти 19 травня було зафіксовано виверження вулкану.
Як повідомляв Укрінформ, через виверження вулкана Ла-Суфрієр на Карибах відключили електрику і воду і евакуювали близько 16 тис. людей.