До Чорного моря прямує американський есмінець

До Чорного моря прямує американський есмінець

Укрінформ
Ракетний ескадрений міноносець США класу «Арлі Берк» USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Шостий флот ВМС США у Твітері.

Зазначається, що в Чорному морі есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

ВМС США регулярно працює з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.

Читайте також: Американський есмінець «Томас Хаднер» виходить із Чорного моря

USS Laboon був включений у склад ВМС у 1995 році, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ. Паралельно РФ веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-