До Чорного моря прямує американський есмінець

Ракетний ескадрений міноносець США класу «Арлі Берк» USS Laboon (DDG 58) прямує до Чорного моря.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Шостий флот ВМС США у Твітері.

Зазначається, що в Чорному морі есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

BREAKING: #USSLaboon (DDG58) began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. The @USNavy routinely operates with our @NATO Allies & partners in the Black Sea!#PowerForPeace pic.twitter.com/4bnFTyuOgQ — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) June 11, 2021

ВМС США регулярно працює з союзниками та партнерами НАТО у Чорному морі.

USS Laboon був включений у склад ВМС у 1995 році, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ. Паралельно РФ веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.