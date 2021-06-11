У Британії стартує саміт Великої сімки

У п’ятницю, 11 червня, в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі відбудеться перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Також до саміту запросили приєднатися лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії, Південної Африки й інших країн.

Велика Британія цього року головує у G7, тому саміт проходить на її території.

Головною темою розмови буде посилення глобальної системи охорони здоров'я, яка може захистити суспільство від майбутніх пандемій.

Порядок денний також включає кліматичні зміни та торгівлю.

Офіційні зустрічі розпочнуться у суботу вранці, 12 червня. Більшість зустрічей у рамках саміту пройдуть за закритими дверима, однак наприкінці заходу країни опублікують спільне комюніке. Також очікуються виходи до преси для фотографування.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе пресконференцію у неділю, 13 червня - останній день саміту.

Крім того, королева Великої Британії Єлизавета II влаштує офіційний прийом для лідерів країн G7 в п'ятницю, 11 червня. Зустріч пройде в ботанічному саду "Еден", що за 70 км від проведення саміту. Зазначається, що на офіційній вечері там будуть присутні її син принц Уельський Чарльз зі своєю дружиною Каміллою, а також герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кейт.

Раніше повідомлялося, що держави-члени Великої сімки після завершення саміту у Британії оголосять про пожертву 1 млрд доз вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Джо Байден прибув до Британії для участі в саміті G7, а також провів двосторонні переговори з Джонсоном, за результатами яких лідери оприлюднили заяву.

Також Джонсон і Байден під час зустрічі в четвер підписали оновлений варіант Атлантичної хартії, яка вперше була укладена 1941 року президентом Франкліном Рузвельтом і прем'єром Вінстоном Черчиллем.