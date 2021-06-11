У Раді Європи вимагають від російської влади негайно звільнити Навального
Укрінформ
Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) закликає російську владу негайно звільнити із в'язниці опозиційного політика Олексія Навального.
Така заява оприлюднена за результатами оцінки виконання (імплементації) країнами-членами РЄ рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), передає власний кореспондент Укрінформу.
«Після оцінки імплементації Російською Федерацією рішення ЄСПЛ у справі Навальний проти Росії Комітет суворо закликав владу звільнити Навального, зняти обвинувачення. Це ж стосується його брата Олега Навального», - йдеться у заяві Комітету міністрів.
Як повідомлялося, попри той факт, що Навальний переміг у справі проти РФ у ЄСПЛ, російська влада ігнорує це рішення. Нині Навальний відбуває реальний термін покарання у колонії.
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