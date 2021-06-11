Іранські бойові судна вперше вийшли в Атлантичний океан
Укрінформ
Два судна військово-морських сил Ірану вперше увійшли в міжнародні води Атлантичного океану.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Судно підтримки “Макран” та збудований в Ірані есмінець “Саханд”, які 10 травня відчалили із південного іранського порту Бандар Аббас, увійшли в Атлантичний океан без заходження до портів інших країн”, - стверджує Сіньхуа із посиланням на іранського адмірала Хабіболу Сайярі.
За його словами, обидва судна продовжать свій шлях до північної частини Атлантичного океану, що стане найдовшою морською місією Ірану.
За даними ЗМІ, судна прямують до Венесуели й на їх борту знаходитися зброя, призначена для підтримки режиму у Каракасі.