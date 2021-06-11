Іранські бойові судна вперше вийшли в Атлантичний океан

Два судна військово-морських сил Ірану вперше увійшли в міжнародні води Атлантичного океану.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Судно підтримки “Макран” та збудований в Ірані есмінець “Саханд”, які 10 травня відчалили із південного іранського порту Бандар Аббас, увійшли в Атлантичний океан без заходження до портів інших країн”, - стверджує Сіньхуа із посиланням на іранського адмірала Хабіболу Сайярі.

За його словами, обидва судна продовжать свій шлях до північної частини Атлантичного океану, що стане найдовшою морською місією Ірану.

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За даними ЗМІ, судна прямують до Венесуели й на їх борту знаходитися зброя, призначена для підтримки режиму у Каракасі.