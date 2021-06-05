Іранські бойовики обстріляли з дронів американські бази в Іраку – NYT

Угруповання бойовиків, які контролюються Іраном, здійснили серію атак із застосуванням безпілотників, озброєних вибухівкою, на бази в Іраку, де розміщувалися американські сили.

Про це йдеться в повідомленні The New York Times із посиланням на офіційних осіб в адміністрації США, передає Укрінформ.

«Принаймні тричі за останні два місяці ці бойовики застосовували невеликі озброєні вибухівкою безпілотники, які скидали бомби або врізалися в цілі під час нічних атак на бази в Іраку – в тому числі на ті, які використовувалися ЦРУ та підрозділами сил спеціальних операцій США», - зауважується в повідомленні.

Іран, ослаблений жорсткими економічними санкціями, використовує своїх бойовиків в Іраку, щоби посилити тиск на США та домовитися про пом'якшення санкційного тиску в процесі повернення до Іранської ядерної угоди, зауважує видання.

Безпілотники в цьому випадку використовуються Іраном для того, щоби зменшити можливі жертви в разі відповіді з американського боку.

Як повідомлялося, сили США у складі міжнародної коаліції були введені в Ірак у 2003 році через загрози з боку режиму Саддама Хусейна. Після років участі в конфлікті американські війська були виведені з Іраку в 2011 році. Однак у 2014 році адміністрація Барака Обами прийняла рішення повернути контингент США до Іраку через загрозу з боку ІДІЛ.

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