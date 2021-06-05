Табір для біженців у Іраку охопила пожежа: знищені сотні наметів, є постраждалі

Унаслідок пожежі в таборі для біженців на півночі Іраку, постраждало семеро осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“У п’ятницю масштабна пожежа пройшла табором для вимушених переселенців, розташованому у провінції Духок, ... знищивши понад 400 наметів та поранивши сімох людей”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рятувальники встигли евакуювати кілька сотень жителів табору та направити до лікарень поранених.

“Вогнеборці досі працюють над тим, аби загасити решту пожежі”, - стверджує Сіньхуа.

За словами Бевара Абдул-Азіза, глави директорату цивільної оборони провінції Духок, вже розпочалося розслідування, покликане встановити причини пожежі у таборі, в якому проживають члени меншини єзидів.

Фото: algulf.net