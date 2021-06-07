Іран заявив про початок виплат компенсацій родичам жертв катастрофи МАУ

Посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ біля Тегерана.

Про це повідомляється на сторінці іранського посольства у Фейсбуці.

«Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного з загиблих, має бути виплачено 150 тисяч доларів родинам загиблих – як іноземним, так і іранським громадянам, згідно з нормами відносно права спадку. До цього часу дехто з родичів загиблих уже прибув та отримав компенсації», - йдеться у повідомленні.

Крім цього Іран розкритикував Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за те, що вона, нібито, намагається політизувати питання виплати компенсацій.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули.

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Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА