Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до справи про збитий літак МАУ

Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи про збитий літак компанії "Міжнародні авіалінії України".

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Родичі жертв #PS752 питають про завершення переговорів. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності", - написав Мамедов.

Relatives of victims #PS752 ask about the end of 🇺🇦🇮🇷 negotiations. We haven`t received any official confirmation of the trial start. 🇮🇷 promised to provide us with access to the case file in a court in Tehran, and information on the crime qulification and the liability measures. pic.twitter.com/F1O6Iv1y4s — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 7, 2021

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

У Києві 2-3 червня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Іраном щодо збитого літака.

Іранська сторона під час цих перемовин висловила готовність виплатити родинам загиблих в авіатрощі літака МАУ по 150 тис. доларів компенсації.

У МЗС України заявили, що до обговорення компенсацій, розмір яких має стати результатом домовленості урядів усіх держав, можна переходити тільки після встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності.

Фото: АА