Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий виплатити родинам загиблих українців по $150 тисяч

Іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити родинам загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ українців по 150 тис. доларів компенсації.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство Ірану в Україні.

Іранські дипломати зазначили, що під час третього туру перемовин щодо катастрофи літака рейсу PS752 обговорювався широкий спектр питань, які стосувалися кримінальних проваджень та технічних питань, у тому числі авіаційних, та питань безпеки польотів, а також остаточний звіт Ірану.

«Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол. за кожного загиблого, згідно з постановою уряду Ісламської Республіки Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців», - йдеться у повідомленні.

Іранська делегація під час перемовин 2-3 червня також повідомила про реєстрацію позовів родичів 103 загиблих до судових органів ІРІ, частина з яких є іноземними громадянами, і заявила про готовність забезпечити у рамках законодавства та правових норм Ірану родинам загиблих українців можливість призначити адвокатів, подати скарги та відстежувати провадження щодо цих скарг.

Окрім того, за повідомлення посольства, під час обговорення технічних питань іранська делегація представила доповідь щодо ініціативи “Безпечніше небо” та заявила, що після катастрофи літака МАУ вжила необхідних заходів з метою цілковитого гарантування неповторення подібних катастроф.

Як зазначили іранські дипломати, коментуючи повідомлення української делегації про створення спільної групи разом з трьома іншими країнами, які мають стосунок до катастрофи літака МАУ, та звернення до Ірану щодо перемовин з цією групою, іранська сторона заявила, що не визнає цієї групи як сторони перемовин, та висловила невдоволення "непрофесійним поводженням та ворожою позицією" деяких з цих країн.

«Одночасно іранська делегація наголосила на готовності ІР Іран до перемовин та двосторонньої співпраці з країнами, які поважають суверенітет, юрисдикцію та політичну незалежність Ірану», - зазначили у посольстві.

Дипломати додали, що наприкінці перемовин українська сторона заявила про готовність до проведення наступного туру перемовин.

«Іранська сторона, з огляду на високий рівень політичних відносин між двома країнами, привітала пропозицію української сторони, проте задля уникнення того, щоб ці перемовини стали виснажливими, заявила, що на майбутніх переговорах відповідатиме лише на ті з питань, що залишилися і які не повторюватимуться, а також на основі та в рамках законодавства та правих норм ІР Іран», - резюмували у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 оприлюднила 3 червня заяву, в якій сказано, що міністри, які представляють Афганістан, Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію, взяли до уваги особливу ситуацію в Афганістані, що вимагає всебічної уваги, і домовилися, що Афганістан і продовжуватиме відігравати важливу роль у цій групі, він не братиме безпосередньої участі в майбутніх переговорах.

У Києві 2-3 червня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Іраном щодо збитого біля Тегерана у 2020 році літака МАУ.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

Фото: АА