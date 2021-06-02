Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран розпочинають третій раунд переговорів

Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран розпочинають третій раунд переговорів

Укрінформ
Україна й Іран 2 червня розпочинають третій раунд переговорів щодо збитого біля Тегерана у 2020 році літака МАУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Сьогодні розпочинаються 2-денні переговори з Іраном у справі PS752. Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звісно, розпочато", - написав Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євгеній Єнін заявив, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо катастрофи літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

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Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака.

21 травня Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав, що збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана Іранською революційною гвардією було навмисним терористичним актом.

Фото: twitter.com/MamedovGyunduz

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