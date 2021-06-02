Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран розпочинають третій раунд переговорів

Україна й Іран 2 червня розпочинають третій раунд переговорів щодо збитого біля Тегерана у 2020 році літака МАУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Сьогодні розпочинаються 2-денні переговори з Іраном у справі PS752. Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звісно, розпочато", - написав Мамедов.

Як повідомляв Укрінформ, іранський орган цивільної авіації 17 березня оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи українського пасажирського літака у січні 2020 року. У документі зазначається, що причиною рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звіт Ірану спробою приховати справжні причини авіакатастрофи, а його заступник Євгеній Єнін заявив, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту щодо катастрофи літака МАУ, а також відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав катастрофи в Ірані 8 січня 2020 року. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Всі 176 людей, які були в літаку, загинули, серед них 11 українців.

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Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

20 лютого 2021 року в Ірані заявили про завершення розслідування у справі про катастрофу українського літака.

21 травня Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав, що збиття літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана Іранською революційною гвардією було навмисним терористичним актом.

Фото: twitter.com/MamedovGyunduz