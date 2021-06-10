Справа МН17: у суді представили нові телефонні розмови обвинувачених

У Нідерландах на сьогоднішньому судовому засіданні з розгляду по суті справи про збитий у 2014 році Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17, оприлюднили нові телефонні розмови чотирьох обвинувачених.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, обвинувачений Сергій Дубинський у розмові з чоловіком на псевдо Боцман, яка відбулася 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити “сушку” (тобто винищувач Збройних сил України), бо бойовики отримали "Бук-М". Дубинський також сказав, що "після того, як зранку отримали "Бук-М", їм стало легше вести бойові дії".

У розмові Дубинського з іншим чоловіком, Ігорем, яка відбулася о 18:20, йшлося, що журналісти повідомляють, що за 80 км від Донецька збито "боїнг". Спочатку Дубинський думає, що йдеться про “сушку”, яку прийняли за "боїнг". Однак коли стає зрозуміло, що збито пасажирський літак, бойовики починають говорити, що начебто “сушка” збила “боїнг", а вони збили “сушку”.

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21:32 обговорює телефоном з бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу "Бука".

У розмові Харченка з обвинуваченим Олегом Пулатовим, що відбулася о 21:40 у день трагедії, йдеться про екіпаж установки “Бук”. Зокрема, Харченко каже, що “хлопців з коробочки нової нема”.

У суді також оприлюднений фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна та Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ній Дубинський каже, що “Бук” уже в РФ: “Машина уже давно в Росії перебуває”.

На засіданні досить детально було представлено відео та карти транспортування ЗРК “Бук”.

Суддя Дагмар Костер, який зачитує деталі справи, вкотре зазначив, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" продовжується розгляд питань щодо зброї, з якої було збито літак рейсу MH17, місця запуску ракети, а також ролі у теракті чотирьох підсудних.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.