У світі побільшало дитячої праці - найвищий рівень за 20 років

Через пандемію коронавірусу глобальний прогрес щодо викорінення дитячої праці призупинився вперше за 20 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільному звіті Міжнародної організації праці (МОП) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Експерти виявили, що з моменту попереднього дослідження, проведеного чотири роки тому, залученими до праці виявилися 160 млн дітей. Це на 8,4 млн більше зафіксованого раніше показника.

Із них половина (79 млн осіб) зайняті на небезпечних роботах, які загрожують їхньому здоров'ю, безпеці або моральному стану, заявляють в МОП та ЮНІСЕФ.

У звіті зазначається, що в країнах Африки на південь від Сахари зростання населення, абсолютна бідність та неадекватні заходи соціального захисту призвели до того, що за останні чотири роки ще 16,6 мільйона дітей були залучені до дитячої праці.

«Додаткові економічні потрясіння та закриття шкіл, спричинені COVID-19, означають, що діти, які вже зайняті дитячою працею, можуть працювати довше в умовах, що дедалі погіршуються, у той час, як багато інших можуть бути змушені використовувати найгірші форми дитячої праці через втрату роботи і доходів серед незахищених сімей», - йдеться у документі.

Експерти прогнозують, що до кінця 2022 року в світі ще 9 мільйонів дітей опиняться під загрозою залучення до дитячої праці внаслідок пандемії.

Фото: data.unicef.org