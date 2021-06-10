Автобус зірвався в прірву у Перу: 12 загиблих

Щонайменше 12 осіб загинули унаслідок падіння пасажирського автобуса в урвище у Перу.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Щонайменше 12 людей загинуло, коли міжпровінційний автобус вилетів з дороги та впав у яр на шосе в провінції Патаз, розташованій на півночі Перу”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що на борту автобуса перебувало близько 30 пасажирів. Щонайменше 12 з них загинуло, четверо отримали травми й 11 зникли безвісти.

“Поранених було доставлено до лікарень міст Віюс та Шагуаль”, - стверджує Сіньхуа.

Як раніше повідомляло агентство, у середу, 9 червеня, польська прокуратура звинуватила водія українського автобуса, що потрапив в аварію у ніч проти 22 березня у Підкарпатському воєводстві, у ненавмисному спричиненні автокатастрофи, проте він своєї провини не визнає.

Йому висунуті обвинувачення за статтею 173 п.4 Кримінального кодексу Польщі, що передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до восьми років.