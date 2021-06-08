Аварія українського автобуса в Польщі: водію висунули обвинувачення

Польська прокуратура звинувачує водія українського автобуса, що потрапив в аварію у ніч проти 22 березня у Підкарпатському воєводстві, у ненавмисному спричиненні автокатастрофи, проте він своєї провини не визнає.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила районний прокурор міста Ярослав Підкарпатського воєводства Агнєшка Качоровська.

“Слідство висунуло обвинувачення водію автобуса у ненавмисному спричиненні аваріїи у наземному русі, що поставило під загрозу життя і здоров’я багатьох людей… Підозрюваний не визнав провини, дав свої пояснення”, - сказала Качоровська.

За її словами, прокуратура звинувачує водія у тому, що він не проявив необхідної обережності під час керування транспортним засобом та, їдучи з надмірною швидкістю, що не відповідала дорожнім умовам, на з’їзді з дороги до місця обслуговування пасажирів “втратив контроль над транспортним засобом і з’їхав у рів, в результаті чого загинув водій-змінник, а кілька людей дістали травми".

Йому висунуто обвинувачення за статтею 173 п.4 Кримінального кодексу Польщі, що передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном до восьми років.

Водій перебуває під наглядом поліції, йому заборонено виїжджати за межі Польщі.

Прокурор також повідомила, що слідство чекає висновків експертів з питань дорожнього руху і реконструкції ДТП, оцінки технічного стану автобуса, висновків лікарів, а також протоколів допитів чергових свідків.

За словами Качоровської, наразі складно прогнозувати термін передачі справи до суду.

Як повідомлялося, у ніч з 21 на 22 березня при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів “Кашице” у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в аварію потрапив український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. Він з’їхав з дороги, пробив відбійник і з’їхав у придорожній рів. В автобусі перебували 10 людей, зокрема двоє водіїв, один з яких загинув на місці. П’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Загиблий був вітчимом 22-річного водія.

Раніше, у ніч проти 6 березня, у цьому ж місці в аварію потрапив автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 громадян України. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарні померли двоє пасажирів автобуса. Нещодавно Окружна прокуратура у Перемишлі продовжила слідство у цій справі до 7 вересня.

На автомагістралі А4 тимчасово закрито з’їзд з дороги до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) “Кашице”. Спеціально створена комісія Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей вирішуватиме, як можна поліпшити безпеку на цьому відрізку дороги.

Фото: РАР