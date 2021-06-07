ДТП українського автобуса у Польщі: слідство продовжили до вересня

Окружна прокуратура у Перемишлі продовжила слідство у справі аварії українського автобуса, що трапилася у ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві за 30 км від кордону з Україною.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська.

“Слідство у справі продовжено до 7 вересня. На даний момент ще немає оцінки експерта з питань дорожнього руху щодо причини автокатастрофи”, - зазначила Пентковська.

Вона додала, що точну причину трагедії можна буде назвати після отримання результатів цієї експертизи.

Як відомо, у ніч на 6 березня при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) “Кашице” у Підкарпатському воєводстві за 30 км від кордону з Україною в аварію потрапив автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 громадян України. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарні померли шостий і сьомий пасажири цього автобуса: 50-річний чоловік та 28-річна дівчина.

Згодом, у ніч на 22 березня у тому ж місці в аварію потрапив український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. В автобусі перебували 10 людей, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП один чоловік (водій, який не перебував за кермом) загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Органи прокуратури у Польщі висунули обвинувачення у спричиненні ДТП обом водіям автобусів. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

На автомагістралі А4 тимчасово закрито з’їзд з дороги до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) “Кашице”. Спеціально створена комісія в GDDKiA вирішуватиме, як можна покращити безпеку на цьому відрізку дороги.

Фото: PAP/Darek Delmanowicz