У Бразилії мафія заблокувала ціле місто

У Бразильському місті Манаус через спалах вуличної злочинності та напади мафії зачинили школи та зупинено громадський транспорт.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Як зазначається, під час поліцейської спецоперації у суботу ввечері був вбитий місцевий наркоторгівець Ерік Батіста Косту.

Після цього у Манаусі почався масштабний вуличний терор. Бандити підірвали 21 автівку, спалили кілька автобусних станцій, відділення банків, навіть обстріляли поліцейську дільницю. Містяни бояться залишати свої оселі.

Про постраждалих унаслідок цих подій не повідомляється. Наразі поліція заарештувала 29 осіб, підозрюваних у скоєнні цих атак.

Насильство також ускладнило проведення кампанії щеплення від коронавірусу в місті.

Як повідомлялося, унаслідок спецоперації, яку бразильська поліція провела проти підозрюваних у торгівлі наркотиками у Ріо-де-Жанейро, загинули 28 осіб. Під час спецоперації бразильської поліції в рамках боротьби з наркоторгівлею на півночі Ріо-де-Жанейро вранці 6 травня сталася стрілянина. Загинув один поліцейський, ще двоє зазнали поранень. Решта понад 20 загиблих - підозрювані у торгівлі наркотиками.