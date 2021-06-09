У ДТП на Херсонщині загинуло подружжя «свободівців» та їхня дитина
Про це написав у Фейсбуці лідер ВО "Свобода Олег Тягнибок, повідомляє Укрінформ.
За його словами, загибла донька подружжя, 6-річна Злата, цьогоріч мала йти у перший клас. Старша донька Аліна, яка щойно закінчила школу, зараз перебуває в комі.
Як повідомляв Укрінформ, ввечері 8 червня поблизу с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса – Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобіль Audi Q7 і вантажівки Volvo з напівпричепом.
На місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, рухався по другорядній дорозі Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці.
В результаті автопригоди водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. У позашляховику також знаходилася ще одна 16-річна донька подружжя. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.