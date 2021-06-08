На Київщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом – п’ятеро постраждалих

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП на Фастівщині, де внаслідок зіткнення двох авто постраждали 5 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці поліція Київської області.

“7 червня близько 8 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Калинівка сталося зіткнення автомобілів MAN та DaimlerChrysler. За попередніми даними, водій вантажівки здійснював розворот та зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті аварії водії обох автівок, а також пасажири авто DaimlerChrysler отримали тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, наразі постраждалі госпіталізовані, серед них - 15- річний хлопець.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Фастівського райуправління поліції, встановлюються всі обставини ДТП.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомлялося, 7 червня зранку на вул. Левандівська у Львові маршрутний автобус компанії «Міра і К» врізався в дерево, внаслідок чого було травмовано 5 осіб.

Фото: @pol.kyivregion