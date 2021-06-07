На Київщині автомобіль впав у кювет, загинула дитина
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Київської області.
Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Білоцерківському районі.
За попередньою інформацією, водій-батько загиблої дитини перевищив швидкість та не впорався з керуванням, автомобіль занесло у кювет, а потім він зіткнувся з деревом.
Хлопчик помер на місці до приїзду медиків. За словами поліцейських, це сталось в його день народження.
Батька, матір і хрещену дитини, які також перебували в автомобілі, госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, 6 червня у Самбірському районі на Львівщині внаслідок зіткнення на автодорозі мікроавтобусв та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.
Фото: Національна поліція