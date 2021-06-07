Двоє людей загинули і п’ятеро постраждали у ДТП на Львівщині

У Самбірському районі Львівської області внаслідок зіткнення на автодорозі мікроавтобусу та легкового автомобіля загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“6 червня о 22 год. 15 хв. поблизу с. Бабина Самбірського району на автодорозі Н-13 «Львів-Самбір-Ужгород» внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 2 особи та постраждало 5 осіб”, - ідеться у повідомленні.

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Для деблокації від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті вночі 6 червня на автодорозі Київ-Чоп, між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району, зіткнулися два автомобілі, загинуло дві людини, ще одна у реанімації.