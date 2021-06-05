На Рівненщині сталася ДТП: двоє людей загинули, двоє – травмовані

Смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули двоє осіб і стільки ж отримали травми, сталася зранку у Рівненському районі на трасі Київ–Чоп.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

«Повідомлення про автопригоду неподалік села Колоденка до поліції надійшло сьогодні, п’ятого червня, близько 11-ї години від медиків. Попередньо відомо, що унаслідок зіткнення двох транспортних засобів – Mitsubishi Outlander та Seat – загинули двоє осіб і двоє травмованих», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Рух на цій ділянці ускладнений.

Як повідомлялося, унаслідок ДТП у Рівненському районі сьогодні загинули водій та маленька дитина.

Фото: ГУ Нацполіції у Рівненській області