На Рівненщині у ДТП загинули водій та немовля

Унаслідок ДТП у Рівненському районі сьогодні загинули водій та маленька дитина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Рівненської області у Фейсбуці.

"Смертельна автопригода сталася сьогодні, девятого травня, близько 16:40 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Колоденка. Попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення автомобіля Audi та Mercedes-Benz загинув водій легковика та немовля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні доставили пасажирку Audi та водія мікроавтобуса.

На місці працює слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 та обласного управління поліції, а також рятувальники.

Дорожній рух регулюють патрульні поліцейські.

Фото: поліція