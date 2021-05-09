На Житомирщині в ДТП загинули двоє - водій та 15-річний хлопець

На Житомирщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом загинув 48-річний водій та його 15-річний пасажир.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«8 травня близько 21 години до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про ДТП із потерпілими у с. Антополі Андрушівської міської громади. Попередньо встановлено, що на заокругленій ділянці дороги у вказаному селі водій автомобіля ВАЗ 2101, 48-річний житель Червоненської селищної громади, вочевидь, не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і в’їхав у дерево», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій отримав травми, від яких загинув на місці пригоди. Його 15-річного пасажира госпіталізували з травмами, але хлопець помер у лікарні.

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом автопригоди, у рамках якого з’ясовують причини та обставини інциденту.

Фото: поліція