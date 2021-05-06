На Чернігівщині водій фури з Туреччини збив двох велосипедисток
Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, передає Укрінформ.
"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що водію повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
За даними слідства, ДТП сталася вночі 3 травня п. р. у місті Городня. На одній з вулиць вантажівка FORD під керуванням 36-річного громадянина Туреччини збила двох місцевих жительок, які на велосипедах їхали в попутному напрямку зустрічною смугою руху. Жінки отримали тілесні ушкодження, від яких одна померла в лікарні, друга залишилася там на лікуванні.
Після скоєння ДТП водій залишив місце події та продовжив рух до прикордонного пункту пропуску "Сеньківка", де й був затриманий. Під варту чоловіка взяли на весь час проведення слідства.