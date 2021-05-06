На Чернігівщині водій фури з Туреччини збив двох велосипедисток, одна з них померла в лікарні. Громадянина Туреччини, який залишив місце ДТП, взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

"Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та застосував до підозрюваного запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що водію повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, ДТП сталася вночі 3 травня п. р. у місті Городня. На одній з вулиць вантажівка FORD під керуванням 36-річного громадянина Туреччини збила двох місцевих жительок, які на велосипедах їхали в попутному напрямку зустрічною смугою руху. Жінки отримали тілесні ушкодження, від яких одна померла в лікарні, друга залишилася там на лікуванні.

Після скоєння ДТП водій залишив місце події та продовжив рух до прикордонного пункту пропуску "Сеньківка", де й був затриманий. Під варту чоловіка взяли на весь час проведення слідства.