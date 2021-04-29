У Вінниці затримали водія вантажівки, під колесами якої загинув хлопчик

У Вінниці поліція затримала водія вантажівки, який був учасником ДТП, в результаті якої загинув 10-річний хлопчик.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформувала поліція Вінничини.

“28 квітня у Вінниці на вулиці Д. Нечая сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля МАЗ та електросамоката, на якому рухались двоє малолітніх дітей. В результаті автопригоди 10-річний хлопчик загинув на місці пригоди. Водій затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася у середу, 28 квітня, близько 17.30.

Проведеними на місці події першочерговими слідчими діями попередньо встановлено, що двоє дітей їхали на електросамокаті велосипедною доріжкою, і у цей час в попутному напрямку по автодорозі рухалось вантажне авто.

“У момент з'їзду електросамоката на проїжджу частину сталося зіткнення з вантажівкою, яка здійснювала маневр повороту. Внаслідок цього під колеса авта потрапив один з хлопчиків. Від отриманих травм він загинув на місці події. Його 10-річний товариш не постраждав”, - уточнюється у повідомленні.

Водій освідуваний у медзакладі - він був тверезий.

Поліція призначила низку експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

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53-річний водій затриманий в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.