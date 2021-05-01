У Києві п'яний водій врізався в опору: одна людина загинула, двоє постраждалих

Столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва в ніч на суботу, під час якої загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Укрінформ.

“Сьогодні о 2 год. 30 хв. до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на бульварі Лесі Українки. На місце події негайно виїхали поліцейські, медики та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції. Внаслідок ДТП загинула одна людина та ще двоє отримали тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування, розповіли у поліції.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля Infinity G25 не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, після чого здійснив наїзд на дерево і опору світлофора. Внаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій та ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до лікарняного закладу для надання допомоги в умовах стаціонару.

Керманича затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевіркою встановлено, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Зараз водій знаходиться у лікарняному закладі під охороною поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Як повідомив в ефірі телеканалу Україна 24 заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, запобіжний захід чоловіку обиратиме Шевченківський районний суд міста Києва.

"О 13:20 у Шевченківському суді міста Києва буде обиратися запобіжний захід.... Прокуратура міста Києва буде просити закрити його під арешт, тому що такі люди для суспільства представляють небезпеку", - сказав Геращенко, розповідаючи обставини смертельної ДТП.

За його словами, рік тому ця особа була затримана у Вінницькій області також за керування у стані алкогольного сп'яніння.

"Але якась суддя затягнула розгляд цієї справи більше трьох місяців і закрила цю справу, тому що сплив строк притягнення до адміністративної відповідальності", - розповів Геращенко.

Він додав, що зараз ця особа може отримати в суді до 10 років позбавлення волі.

Окрім того, заступник міністра уточнив, за його інформацією затриманий 1975 року народження.

Як повідомляв Укрінформ, за перші три місяці цього року в Україні в ДТП, що сталися внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, загинули 14 осіб.

Фото: kyiv.npu.gov.ua