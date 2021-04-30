На Прикарпатті сталася смертельна ДТП з автобусом

Поблизу Коломиї на Прикарпатті у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «КІА» та рейсовий автобус. Двоє людей загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Фейсбуці.

Поліція Прикарпаття встановлює обставини ДТП із двома загиблими поблизу Коломиї / Фото: Національна поліція

«Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 15:00 в селі Корнич, що на Коломийщині. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «КІА» та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в автомобілі «КІА» знаходилось двоє одеситів: водій та пасажирка, які отримали смертельні травми.

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У рейсовому автобусі сполученням Івано-Франківськ - Сятин знаходилось близько 23 осіб. Шестеро з них доставлені до лікарні, інших на місці оглядають медики.

На місці аварії працюють слідчі обласного главку поліції, рятувальники.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).