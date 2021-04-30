На Прикарпатті сталася смертельна ДТП з автобусом

На Прикарпатті сталася смертельна ДТП з автобусом

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Укрінформ
Поблизу Коломиї на Прикарпатті у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль «КІА» та рейсовий автобус. Двоє людей загинули.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Фейсбуці.

Поліція Прикарпаття встановлює обставини ДТП із двома загиблими поблизу Коломиї / Фото: Національна поліція

«Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні приблизно о 15:00 в селі Корнич, що на Коломийщині. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «КІА» та рейсового автобуса загинули водій та пасажирка легковика», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, в автомобілі «КІА» знаходилось двоє одеситів: водій та пасажирка, які отримали смертельні травми.

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У рейсовому автобусі сполученням Івано-Франківськ - Сятин знаходилось близько 23 осіб. Шестеро з них доставлені до лікарні, інших на місці оглядають медики.

На місці аварії працюють слідчі обласного главку поліції, рятувальники.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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