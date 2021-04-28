На Луганщині перекинувся Renault Trafic, шестеро постраждалих

Шестеро людей постраждали у дорожньо-транспортній пригоді на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Луганській області.

«28 квітня о 07:02 до Служби порятунку «101» від диспетчера екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автошляху Чугуїв – Мілове сталася ДТП із постраждалими. Прибувши на місце події, рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу у переміщенні шістьох потерпілих до автомобілів медичної допомоги», - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, водій автомобіля Renault Trafic не впорався з керуванням, в результаті чого автівка з’їхала з дороги у кювет та перекинулась.

До надання допомоги залучались шестеро рятувальників.

Фото: ДСНС