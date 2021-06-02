На дорогах України з початку року загинули 39 дітей

Жертвами дорожньо-транспортних пригод в Україні з початку поточного року стали 39 дітей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про на брифінгу заявив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«За 2020 рік на дорогах загинули 168 дітей у ДТП, у 2021 році – 39 дітей», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж року поліція знайшла 14 659 зниклих дітей.

1 червня в Україні - як і в цілому світі - відзначається День захисту дітей. Свято було засновано 1949 року рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.