У Львові маршрутка врізалася в дерево, є постраждалі
Відео
Укрінформ
На вулиці Левандівській у Львові автобус №11 врізався у дерево. Постраждали п'ятеро пасажирів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, травмованим надали медичну допомогу і госпіталізували.
Причини ДТП наразі з’ясовує поліція. За інформацією ЛМР, правоохоронці розглядають кілька версій.
Обслуговує маршрут №11 перевізник «Міра і К», повідомили в управлінні транспорту міськради.
Фото: Поліція Львівщини