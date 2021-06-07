У Львові маршрутка врізалася в дерево, є постраждалі

У Львові маршрутка врізалася в дерево, є постраждалі

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Укрінформ
На вулиці Левандівській у Львові автобус №11 врізався у дерево. Постраждали п'ятеро пасажирів. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, травмованим надали медичну допомогу і госпіталізували.

Причини ДТП наразі з’ясовує поліція. За інформацією ЛМР, правоохоронці розглядають кілька версій.

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Обслуговує маршрут №11 перевізник «Міра і К», повідомили в управлінні транспорту міськради.

Фото: Поліція Львівщини

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