У Львові маршрутка врізалася в дерево, є постраждалі

На вулиці Левандівській у Львові автобус №11 врізався у дерево. Постраждали п'ятеро пасажирів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради. Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, травмованим надали медичну допомогу і госпіталізували. Причини ДТП наразі з’ясовує поліція. За інформацією ЛМР, правоохоронці розглядають кілька версій. Читайте також: Двоє людей загинули і п’ятеро постраждали у ДТП на Львівщині Обслуговує маршрут №11 перевізник «Міра і К», повідомили в управлінні транспорту міськради. Фото: Поліція Львівщини